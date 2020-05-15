COVID-19. Через минский аэропорт почти не летают — трафик упал на 93,7%

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В условиях пандемии коронавируса пассажиропоток в национальном аэропорту Минск, по данным предприятия, в апреле 2020 года сократился на 93,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает аэропорт, в марте текущего года на неопределенный срок было прервано выполнение международных рейсов иностранными авиакомпаниями, а также отменено большинство рейсов базового перевозчика — авиакомпании «Белавиа».

«За апрель 2020 года обслужено 22.196 пассажиров, наблюдается спад на 93,7% (329.388 пассажиров) по отношению к аналогичному показателю апреля 2019 года», — сообщает аэропорт.

В апреле выполнено всего 15,7% от запланированных авиарейсов. «Количество авиарейсов составило 357, что меньше на 83,1% (-1.752 рейса) результатов работы за аналогичный период прошлого года», — подчеркивается в сообщении.

Всего за четыре месяца 2020 года авиапредприятие обслужило 960.897 пассажиров (минус 25,4% по отношению к прошлогоднему периоду) и 6.221 авиарейс (на 24,6% меньше относительно прошлогоднего периода).

«Исходя из сложившейся на предприятии производственной и финансовой ситуации, принято решение продлить вывод работников из трудового процесса с объявлением простоя из расчета падения объемов производства до 31 мая 2020 года. Также продолжает действовать временный комплекс мер для стабилизации экономики, направленный на сохранение финансовой устойчивости аэропорта в условиях массовых отмен рейсов и значительного сокращения пассажиропотока», — говорится в сообщении аэропорта.

14 мая премьер-министр Беларуси Сергей Румас запросил оперативное финансирование у Европейского банка реконструкции и развития для поддержки финансового состояния транспортных компаний страны, оказавшихся в сложном положении. «Белорусская железная дорога, национальный аэропорт Минск заинтересованы в оперативном привлечении оборотного капитала, и в складывающейся ситуации для них крайне важна скорость привлечения такого финансирования», — сказал Румас во время переговоров с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Национальный аэропорт Минск авиаперевозки коронакризис

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