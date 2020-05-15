Минздрав: мы вышли на плато по заболеваемости COVID-19
Министерство здравоохранения считает, что Беларусь вышла на так называемое плато по заболеваемости COVID-19.
Как заявила замминистра Елена Богдан в эфире
«Вы знаете, что мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем, в среднем, где-то около 8,7-9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся», — заявила чиновница.
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