Минздрав: мы вышли на плато по заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения считает, что Беларусь вышла на так называемое плато по заболеваемости COVID-19.

Как заявила замминистра Елена Богдан в эфире CTB , белорусские медики действуют в рамках выбранной стратегии.

«Вы знаете, что мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем, в среднем, где-то около 8,7-9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся», — заявила чиновница.

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