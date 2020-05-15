Белорусские предприятия погрязли в долгах

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 апреля составила 93 млрд 318,8 млн рублей (+19,2% к началу года).

По данным Национального статистического комитета, просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 апреля составила 2 млрд 856,9 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 6,5%, за февраль — на 4,5%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь—март 2020 года выросла на 12,2% до 1 млрд 234,5 млн рублей, за февраль — на 8,2%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 4,1% (до 11 млрд 667,2 млн), за февраль — на 16,9%.

Просроченная кредиторская задолженность выросла на 2,5% и на 1 апреля 2020 года составила 8 млрд 118,3 млн рублей, за февраль — снизилась на 0,5%.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2020 года составила 56 млрд 654,3 млн рублей, или на 3,9% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 7,5% больше по сравнению с показателем на 1 марта.

Просроченная дебиторская задолженность выросла на 4,2% и на 1 апреля текущего года составила 8 млрд 287,9 млн рублей (за февраль — выросла на 3,6%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за три месяца текущего года снизилась на 4,4% до 919,1 млн рублей. За февраль она выросла на 12,3%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 21,9% до 11 млрд 537,3 млн рублей, за февраль — на 11,6%.

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2020 года составила 46 млрд 312,1 млн рублей, или на 12% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 8,7% больше по сравнению с показателем на 1 марта.

Ранее сообщалось, что количество убыточных организаций за первый квартал (в сравнении с аналогичным периодом 2019-го) увеличилось с 1.262 до 1.651 (на 30,8%), их удельный вес — с 18,5 до 24,2%.