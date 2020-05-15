COVID-19 в Беларуси. Замглавы Минздрава затронула тему умерших

Замминистра здравоохранения Елена Богдан уверяет, что медики делают все от них зависящее, чтобы минимизировать количество жертв COVID-19.

В то же время она отметила, что умершие — «это неотъемлемая часть специфики нашей работы».

«У нас [медиков] у каждого есть собственный клинический опыт, и я уже много лет не работаю в учреждениях здравоохранения, но пациентов, которые у меня лечились и в последующем ушли, я помню до сих пор. Я до сих пор помню их мам, я помню их фамилии, имена, отчества, у каждого врача это есть».

Богдан отметила, что «неудачи есть»: «Мы анализируем каждую неудачу. И позвольте выразить слова соболезнования родственникам, родным ушедших пациентов, тех, кому мы искренне старались, но не смогли помочь».

В настоящее время, по ее словам, система здравоохранения использует все, что только возможно.

«Мы начали использовать иммунную плазму. Мы благодарны людям, которые сами перенесли инфекцию, возможно, сами еще не восстановились после этой инфекции, но пришли и сдают плазму для того, чтобы она помогала пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии», — резюмировала замминистра в эфире СТВ .

Напомним, по данным Минздрава на 14 мая, в Беларуси умер 151 человек с положительным тестом на COVID-19.

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