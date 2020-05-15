ВОЗ: осенью Европу может накрыть вторая волна коронавируса
Осенью европейские страны может накрыть вторая волна коронавирусной инфекции.
По мнению главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори, пишет
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