ЦИК отказал в регистрации инициативной группы блогера Тихановского

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Центризбирком на заседании 15 мая отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Сергея Тихановского.

41-летний гомельский видеоблогер Тихановский был задержан 6 мая под Могилевом и помещен в гомельский ИВС для отбытия 15-суточного ареста за участие в акции против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года.

Документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана Тихановская на основании доверенности.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Тихановский

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