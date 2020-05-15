ЦИК отказал в регистрации инициативной группы блогера Тихановского

Центризбирком на заседании 15 мая отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Сергея Тихановского.

41-летний гомельский видеоблогер Тихановский был задержан 6 мая под Могилевом и помещен в гомельский ИВС для отбытия 15-суточного ареста за участие в акции против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года.

Документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана Тихановская на основании доверенности.