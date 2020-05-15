Лукашенко улетел с инспекцией в Витебский район

/ Экономика
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Сегодняшний день Александр Лукашенко проведет в Витебском районе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он ознакомится с развитием интеграционных структур в агропромышленном комплексе.

Лукашенко заметил, что если аграрии «как следует» сработают, то будут иметь зерно и корма.

Курирующий Витебскую область спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заметил, что сегодня «основа для хорошей работы создана».

Президент также напомнил, что поддержка будет оказываться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу: «Будет результат — будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают».
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Тэги: сельское хозяйство Персона: Александр Лукашенко Владимир Андрейченко Город: Витебск

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