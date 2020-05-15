Зарегистрирована инициативная группа Олега Гайдукевича

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Центризбирком на заседании 15 мая зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича.

В состав инициативной группы включены 4034 человека. При этом, отметила председатель ЦИК Лидия Ермошина, имеется «определенное некритическое количество граждан, не обладающих избирательным правом, а именно — несовершеннолетние», их из состава группы необходимо исключить.

Инициативная группа Гайдукевича зарегистрирована под № 2, сообщает БелаПАН. Первый регистрационный номер получила инициативная группа Александра Лукашенко.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Олег Гайдукевич Лидия Ермошина

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