Ночью на десяти метеостанциях Беларуси обновились рекорды холода

Температурные антирекорды за весь период метеонаблюдений обновились в ночь на 15 мая на десяти метеостанциях в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , холоднее всего было в районе метеостанции Октябрь — 2,7 градуса мороза (прежний минимум ночи составлял там минус 2,6 градуса).

Новые рекорды холода зафиксированы также в Бобруйске — минус 2 градуса (-1,2), Житковичах — минус 1,5 (-1), Кличеве — минус 1,4 (-0,8), Березинском заповеднике — минус 0,3 (+0,2), Березине — также минус 0,3 (-0,2), Мозыре — минус 0,2 (+0,2), Борисове — 0 (+0,5), Жлобине — плюс 0,5 (+1,1), Лепеле — плюс 0,7 (+2).

В Мозыре прежний антирекорд относился к 1980 году, в Лепеле — к 1982-му, в Житковичах — к 2004-му, на остальных метеостанциях — к 2008-му. В Василевичах и Орше абсолютные антирекорды повторены (-1,6 градуса в 2008 году в обоих населенных пунктах).

Для повторения антирекорда ночи для всей территории страны не хватило 0,1 градуса (-2,8 в Горках 66 лет назад).

В ночь на 13 мая обновился минимум в Мстиславле — плюс 0,5 градуса (+1,3 в 2017 году), а днем 11 мая в Пинске был перекрыт локальный максимум — 28,2 градуса тепла (+27,7 в 2013 году).

С начала календарной весны-2020, по подсчетам БелаПАН, обновлено 166 температурных максимумов (1—5, 7, 8, 16, 18, 19, 27—29 марта, 7 и 13 апреля, 11 мая) и 38 минимумов (31 марта, 1, 12, 26—28, 30 апреля, 1, 13, 15 мая).

В ночь на 16 мая вновь ожидаются заморозки, сообщил Белгидромет.