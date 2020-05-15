Достаточно пять лет: Лукашенко рассказал, как возродить Витебскую область

Посещая сегодня Витебский регион, Александр Лукашенко рассказал, что поможет возродить область за пять лет.

Фото пресс-службы президента

Посещая организации ОАО «Молоко» и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в агропромышленном комплексе, он заметил, что принятое решение «было своевременным и шло от жизни».

По его мнению, «мы нащупали земную форму — интеграционную структуру».

Лукашенко подчеркнул, что «благодаря вам всем нащупали. Мое дело уже было проанализировать и сказать да или нет. Я вижу, что это земное. От земли: идут корма, а потом молоко, мясо - на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за пять лет Витебскую область возродить».