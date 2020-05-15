Валерий Цепкало подал документы на регистрацию инициативной группы

Бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало 15 мая подула документы в Центризбирком на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты.

По словам Цепкало, в его инициативной группе 555 человек. На вопрос, считает ли он такое количество активистов достаточным для сбора 100 тысяч подписей, он ответил: «Будем стараться».

На вопрос, сколько денег он планирует потратить на избирательную кампанию, Цепкало ответил: «Столько, сколько законодательством разрешено — 9 тысяч базовых величин».

Потенциальный кандидат в президенты не знает, почему его называют спарринг-партнером. «Я иду самостоятельно на эти выборы. Это мое обдуманное решение, давно вызревшее. Я просто хочу изменить Беларусь», — заявил Цепкало, сообщает БелаПАН.

О намерении баллотироваться в президенты Валерий Цепкало сообщил вечером 8 мая в своем аккаунте в «Фейсбуке», разместив резко критичный пост о политической и экономической модели современной Беларуси.