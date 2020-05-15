«Да поможет бог!» Футболист сообщил о COVID-19 в «Ислочи»

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Коронавирус все отчетливее пробивается в белорусский футбол, хотя на официальном уровне пока хранится молчание.

Один из лидеров ФК «Ислочь» Момо Янсане в своем микроблоге написал, что несколько «волков» заразились коронавирусом.

Ранее телеграм-канал NEXTA также писал об этом.

Напомним, ранее сообщалось, что один игрок «Минска» заразился коронавирусом.

Накануне в сети прошла информация, что два ведущих футболиста «Торпедо-БелАЗ» заразились COVID-19.
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Тэги: футбол-Беларусь ФК Ислочь Персона: Момо Янсане

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