«Да поможет бог!» Футболист сообщил о COVID-19 в «Ислочи»

Коронавирус все отчетливее пробивается в белорусский футбол, хотя на официальном уровне пока хранится молчание.

Один из лидеров ФК «Ислочь» Момо Янсане в своем микроблоге написал, что несколько «волков» заразились коронавирусом.

I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help ! #coronavirus #Survivor — Momo Yansane (@MomoYansane) May 14, 2020

Ранее телеграм-канал NEXTA также писал об этом.

Напомним, ранее сообщалось, что один игрок «Минска» заразился коронавирусом.

Накануне в сети прошла информация, что два ведущих футболиста «Торпедо-БелАЗ» заразились COVID-19.