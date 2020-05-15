Центризбирком объяснил, почему не зарегистрировал группу блогера Тихановского

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов на заседании 15 мая отказала в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Сергея Тихановского.

41-летний видеоблогер Тихановский из Гомеля был задержан 6 мая под Могилевом и помещен в гомельский ИВС для отбытия 15-суточного ареста за участие в акции против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года.

Документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана Тихановская на основании доверенности.

Заведующая отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Галина Мкртычян пояснила, что 14 мая Светлана Тихановская представила в Центризбирком документы для регистрации инициативной группы своего мужа.

«Я хотела сразу бы отметить, что Тихановский Сергей Леонидович соответствует тем требованиям, которые предъявляются законом к кандидатам на должность президента Республики Беларусь. Он достиг возраста 35 лет, ему на сегодняшний день 41 год. Он является гражданином Республики Беларусь по рождению и проживал последние 10 лет, непосредственно перед выборами, на территории Беларуси, а также он не имеет судимости», — сказала Мкртычян.

Представитель ЦИК отметила, что заявление о регистрации инициативной группы и список ее членов были подписаны Тихановской с пометкой «на основании доверенности», которая удостоверена в нотариальном порядке 13 января этого года.

«Указанная доверенность была тоже представлена, — сказала Мкртычян. — Вместе с тем я хотела бы обратить ваше внимание, что часть 3 статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь закрепляет право представителя лица, которое намеревается выдвинуться кандидатом в президенты, только подать документы о регистрации инициативной группы. Но право подписи заявления и списка членов инициативной группы в Избирательном кодексе не указывается, потому что заявление о регистрации инициативной группы, по сути, является выражением намерения гражданина выдвинуться кандидатом в президенты, которое по своему характеру может быть сделано, на мой взгляд, только лично».

По словам Мкртычян, вышеупомянутая доверенность не предоставляет Тихановской полномочий на подачу от имени мужа документов о регистрации инициативной группы по выдвижению его кандидатом в президенты Республики Беларусь. «В связи с этим я хотела бы напомнить вам, что Избирательный кодекс, в частности часть 5 статьи 61, устанавливает, что в регистрации инициативной группы отказывается в случае нарушения требований кодекса», — подчеркнула она.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила, что доверенность была предоставлена Тихановским «задолго до того, как были назначены выборы президента».

В свою очередь Тихановская отметила, что на основании доверенности у нее «есть право подписи всех документов, которые в нашей республике имеют место быть». «То есть я могу подавать любые заявления, у меня есть такие полномочия, и подписывать любого рода заявления и документы согласно моей доверенности. Вы понимаете, что не могут в доверенности быть прописаны все пункты всех законов. Нельзя в доверенности все это прописать, — сказала Тихановская. — Четко прописано: «быть представителем во всех государственных органах и иных организациях по любым вопросам, для реализации вышеуказанных полномочий предоставляю право подавать от моего имени заявления, давать любого рода согласие, расписываться за меня в случае необходимости». То есть все эти права у меня есть по доверенности».

Мкртычян на это сказала: «У нас норма звучит только так, что представитель может подавать документы, но не подписывать эти документы. Если применять аналогию закона, то точно так же, наверное, не может подаваться заявление в государственные органы представителем на регистрацию брака, на какие-то еще другие, которые требуют личного присутствия. Во всяком случае у нас практика была аналогичная при регистрации в 2015 году при предоставлении документов Адамович в отношении Статкевича (речь идет об оппозиционном политике Николае Статкевиче и его жене Марине Адамович. — БелаПАН.). И ЦИК было признано, что на заявлении о регистрации инициативной группы должна быть личная подпись того лица, которое имеет намерение выдвинуться кандидатом в президенты. И на списке тоже должна стоять личная подпись. А вот уже подает документы доверитель».

В итоге члены ЦИК проголосовали за отказ в регистрации инициативной группы по выдвижению Тихановского кандидатом в президенты Беларуси.

Ермошина уточнила, что постановление ЦИК будет передано Тихановской сегодня после 16.00. «В течение трех дней оно может быть обжаловано в Верховном суде», — сказала глава ЦИК.