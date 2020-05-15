В Минске работники МЧС спасли котят, забравшихся под капот

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В течение нескольких часов столичные спасатели дважды помогли достать котят, которые забрались под капот автомобилей.

Как сообщили в МЧС, инциденты произошли накануне. Сначала помощь спасателей понадобилась на стоянке у дома № 136 по улице Розы Люксембург, а затем у дома № 14 по улице Филимонова.

При помощи подручных средств котята были спасены.

Как отметили в МЧС, «подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. Каждый такой звонок с просьбой о помощи рассматривается индивидуально. Однако исходя из соображений гуманизма и при наличии возможности спасатели откликаются на такие случаи».
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Тэги: МЧС котята Город: Минск

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