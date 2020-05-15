Виталий Зелковский в список своей инициативной группы внес всего одного человека — себя

Центризбирком на заседании 15 мая отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Виталия Зелковского, известного как «суровый турист».

Как пояснила секретарь ЦИК Елена Дмухайло, документы на регистрацию от Зелковского поступили по электронной почте, тогда как Избирательный кодекс такой механизм не предусматривает — документ должен подать либо претендент лично, либо его представитель на основе доверенности.

«Но дело даже не только в этом, — подчеркнула Дмухайло. — Дело в том, что в качестве и руководителя, и координатора, и члена инициативной группы он указал только себя. В соответствии с частью 1 статьи 61 Избирательного кодекса состав инициативной группы должен быть не менее 100 человек. Получается, что его группа состоит из одного человека — из него самого».

По словам Дмухайло, Зелковский к поданным документам приложил письмо, в котором пояснил, что не хочет создавать команду и подвергать риску своих избирателей, которые готовы его поддержать, поэтому он самостоятельно планирует собирать подписи.