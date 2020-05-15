Виктор Бабарико подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы

Виктор Бабарико, почти двадцать лет возглавлявший «Белгазпромбанк», 15 мая подал в Центризбирком документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению в президенты.

Как сообщил Бабарико журналистам, сегодня он подает документы на регистрацию инициативной группы, в которой более чем 5,5 тыс. человек. Вместе с тем планирует принести дополнительные списки, поскольку всего его вызвалось поддержать на этом этапе около 7,5 тыс. человек, сообщает БелаПАН .

На реплику о том, что его из-за работы в банке с российским капиталом называют пророссийским кандидатом, Бабарико ответил, что «не знает, что это значит». «Я Бабарико Виктор Дмитриевич, белорус», — сказал он.

«С моей точки зрения, я бы сказал так, что это не моя поддержка, потому что это всего лишь право быть включенным в списки. Это не избирательная кампания. Но я очень рад, что белорусы проявляют интерес к выборам. Я надеюсь стать президентом Республики Беларусь».

Говоря о том, не боится ли он выборов во время пандемии, Бабарико сказал, что решение об их проведении принимал не он, но раз они были назначены, он «посчитал своей обязанностью принять решение» о выдвижении.

После подачи документов в ЦИК Бабарико сообщил журналистам, что чувствует волнение, «но будет еще более волнительно, когда будет принято решение по регистрации» его инициативной группы.

На вопрос, когда он был на 100 процентов уверен в том, что будет баллотироваться в президенты, Бабарико ответил: «Утром в этот понедельник».

Он подтвердил, что его увольнение с поста председателя правления «Белгазпромбанка» связано с решением выдвинуться в президенты.

На вопрос, считает ли он реальным собрать 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты, Бабарико ответил: «Жизнь покажет. Если бы я в это не верил, я бы этого не делал».

Он отметил, что собирать подписи планирует «путем, разрешенным законодательно». «Мы постараемся обеспечить максимальную безопасность тех, кто будет готов дать мне возможность участвовать в этих выборах», — добавил он.

На вопрос «Чей Крым?» Бабарико со смехом ответил: «Очень красивый есть ответ — греческий!»