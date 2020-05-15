Лукашенко знает, на чем можно поднять хорошие деньги

В ходе поездки в Витебский район Александр Лукашенко сообщил, на чем в этом году в сельском хозяйстве можно хорошо заработать.

Фото из архива пресс-службы президента

Заслушав доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, глава государства подчеркнул, что необходимо искать лучшие варианты спроса на отечественную продукцию, так как важно «не просто выпихнуть товар за границу», а «продать его по хорошей цене», передает пресс-служба президента.

Он отметил, что в этом году, «картофель будет в цене»: «Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50-70 га, может даже 20 га. Если по технологии будете это обслуживать, получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут».

Президент уверен, что картофель будет особенно востребован на рынках стран-соседей — России и Украины.

«Если у нас будет что продать, мы всегда продадим, и по хорошей цене. Наши крестьяне это заслужили. Все-таки мы немало вкладывали труда и денег в сельское хозяйство. А сейчас с руками, ногами у нас его [продовольствие] заберут. Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли. И зима была нормальная, и посевы хорошие. Надо просто не проморгать, надо на этом в этот год заработать деньги».