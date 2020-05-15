Грузия снимает режим ЧП, введенный из-за пандемии коронавируса

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что правительство не будет обращаться к президенту страны с предложением о продлении режима чрезвычайного положения.

Сегодня на пресс-конференции он заявил, что отмена режима ЧП не будет означать снятия абсолютно всех ограничений — часть запретов сохранится и после 22 мая.

«Одновременно мы обратимся к парламенту, чтобы начать обсуждение тех законодательных ограничений, которые позволяют управлять эпидемией и рисками без объявления чрезвычайного положения», — приводит newsgeorgia.ge слова Гахария.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Грузия коронавирус COVID-19 Персона: Георгий Гахария

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