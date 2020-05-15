Грузия снимает режим ЧП, введенный из-за пандемии коронавируса

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что правительство не будет обращаться к президенту страны с предложением о продлении режима чрезвычайного положения.

Сегодня на пресс-конференции он заявил, что отмена режима ЧП не будет означать снятия абсолютно всех ограничений — часть запретов сохранится и после 22 мая.