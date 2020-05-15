Минтруда предлагает усилить меры поддержки многодетных

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В Министерстве труда и социальной защиты прорабатывают меры по усилению поддержки многодетных семей и других категорий граждан.

В будущем планируется увеличить период назначения ежемесячных социальных пособий с 6 месяцев до одного года, а также расширить критерии нуждаемости в такой помощи, передает агентство «Минск-Новости».

Кроме того, в Беларуси будут развивать концепцию «Компании, дружественные родителям», которая направлена на создание имиджа работника с детьми, привлекательного для нанимателя.

Минтруда отмечает снижение рождаемости именно вторых детей и для стимулирования семей на рождение второго ребенка прорабатывает возможные варианты поддержки. Уже сейчас для этой цели размер пособия увеличен с рождением второго и последующих детей. В скором времени могут появиться и другие меры поддержки.
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Тэги: многодетные семьи Минтруда и соцзащиты

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