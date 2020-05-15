Минздрав зарегистрировал 958 новых случаев коронавируса

В Беларуси на 15 мая провели 321 705 тестов, из которых 27 730 дали положительный результат.

За последние сутки провели рекордное количество тестов — 13 549. Доля положительных среди них — 7%. Это самое низкое количество примерно с середины апреля.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 8807 пациентов.

Замминистра здравоохранения Елена Богдан заверила 15 мая, что медики делают все от них зависящее, чтобы минимизировать количество жертв COVID-19.

«Мы анализируем каждую неудачу. И позвольте выразить слова соболезнования родственникам, родным ушедших пациентов, тех, кому мы искренне старались, но не смогли помочь», — сказала она.