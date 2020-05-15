Чемпионы кибертурнира School Cup 2020 будут определены в прямом эфире VOKA

Чемпионы одного из крупнейших молодежных киберспортивных турниров страны School Cup 2020 будут определены в прямом эфире VOKA 15 и 16 мая.

Кто получит звание лучшего киберспортсмена Беларуси по Fortnite, станет известно 15 мая. Начало трансляции в 18:00. Финал в дисциплинах Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 состоится 16 мая в 17:00.

Победители School Cup 2020 получат призы и дипломы, а также приятные подарки от организаторов и спонсоров. Фирменный кубок турнира также вручат учреждению среднего образования выигравшей команды, так как в соревнованиях участвуют учащиеся белорусских школ, лицеев и гимназий в возрасте от 13 до 18 лет.

Организатором кубка является киберспортивная организация esportsby при поддержке Министерства образования и Белорусской федерации компьютерного спорта.

Благодаря содействию VOKA пользователи платформы получили возможность болеть за своих фаворитов в прямом эфире еще во время групповых игр турнира, которые проходили с 27 апреля по 3 мая.

Победители финального этапа получат от видеосервиса приятные призы: чемпионам по Counter-Strike: Global Offensive и Fortnite достанутся наушники и фитнес-браслеты, а чемпионам по Dota 2 — наушники и портативные зарядки и другие приятные призы.