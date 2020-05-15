Анна Канопацкая подала документы на регистрацию своей инициативной группы

Бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая 15 мая подала в Центризбирком документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты.

Канопацкая сообщила журналистам, что в ее группе около 1200 человек.

«Это действительно рабочий список, я уверена в каждом человеке, что они будут работать. Поэтому я уверена, что мы соберем необходимое количество подписей. Хотя я понимаю, что это будет непросто», — добавила Канопацкая, отвечая на вопрос БелаПАН .

По ее словам, списки инициативной группы продолжают формироваться, это разрешено законодательством.

Канопацкая также передала в ЦИК обращение с предложением подтвердить законность средств почтовой связи при проведения сбора подписей за кандидатов в президенты.

«Очень много соседних стран используют эту процедуру, и буквально на днях даже в Российской Федерации был принят соответствующий закон», — добавила она.

Этот шаг, отметила Канопацкая, связан с тем, что во время пандемии есть риск заражения, нужно обезопасить и сборщика подписей, и избирателя.

«Нужно стараться проводить кампанию так, чтобы минимизировать все риски», — подчеркнула она.