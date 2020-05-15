В Архангельской области возбудили уголовное дело из‑за вспышки коронавируса

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С 20 по 30 апреля на алмазном месторождении имени Владимира Гриба коронавирус подтвердился у 30 человек.

Фото: agddiamond.ru

Дело завели по части 1 статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) из-за вспышки вируса, сообщает 29.ru.

В региональном управлении Следственного комитета сказали, что дело находится в ведении полиции. В компании «АГД Даймондс», которая ведет разработку месторождения, отказались комментировать информацию об уголовном преследовании.
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Тэги: коронавирус COVID-19 алмазы Город: Архангельск

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