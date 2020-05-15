Белстат отчитался о росте реальных денежных доходов белорусов

Реальные денежные доходы населения в январе—марте выросли за год на 7,1%, сообщает Национальный статистический комитет.

В январе 2020 года рост доходов составил 6,8% к январю 2019-го, в январе—феврале — на 7,1%. Таким образом, за март рост не изменился.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23,8%, доходы от собственности и прочие — 4,9%.

В 2019 году реальные денежные доходы населения увеличились на 6% к уровню 2018 года. По прогнозам властей, в 2019 году они должны были вырасти не менее чем на 3,4%, в 2020 году они должны увеличиться не менее чем на 2,4%.

«Парадоксально, что денежные доходы и номинальная заработная плата растут несоизмеримо больше, чем ВВП и промышленное производство», — отмечал ранее в комментарии БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук.

По его мнению, «если бы власти выполнили то, что написали, и увеличили реальные доходы на 3—3,5%, это было бы все-таки обусловлено». Однако ВВП по итогам 2019 года вырос на 1,2%, промпроизводство — на 1%, «поэтому нет причин расти доходам населения такими темпами».

Романчук считает, что повторяется история прошлых лет: «Мы опять учимся нехорошей модели экономического стимулирования спроса, которая ведет к нехорошим последствиям — несбалансированности бюджета, девальвации и инфляции».