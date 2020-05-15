Источники: гендиректора «Могилевлифтмаша» задержали с поличным

Генеральный директор предприятия «Могилевский завод лифтового машиностроения» и экс-парламентарий Борис Ковалевский задержан. По неофициальной информации, задержание связано с коррупцией и поставками лифтов в Россию.

Фото: liftmach.by

Секретарь гендиректора Елена Довгушева сказала, что Борис Ковалевский «уже около недели на больничном». И когда вернется на работу — неизвестно, передает TUT.by .

Сотрудники предприятия и другие источники, так или иначе связанные с «Могилевлифтмашем» и Ковалевским, утверждают, что его задержали 4 мая с поличным, то есть при получении или передаче взятки. Источники также говорят о задержании «по этому делу» 12 человек.

Лукашенко назначил Ковалевского генеральным директором холдинга «Могилевлифтмаш» в 2014 году. Он также был членом Совета Республики 6-го созыва (2016–2019 годы).