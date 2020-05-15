«Лидское пиво» отменило фестиваль LIDBEER-2020

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Один из крупнейших белорусских музыкальных фестивалей должен был пройти в Лиде в сентябре.

Lidbeer-2019

Пивоваренная компания решила перенести фестиваль на 2021 год в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщается на официальном сайте.

Работа над проектом началась около десяти месяцев назад, но дату фестиваля и лайн-ап пока не объявляли. Оргкомитет фестиваля до последнего не терял веры, что в сентябре Лида снова станет фестивальной столицей Беларуси.

Фестиваль музыки и пива LIDBEER проходит в Лиде с 2015 года и собирает более 100 тысяч зрителей.
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Тэги: Лидское пиво Lidbeer Персона: Аудриус Микшис Город: Лида

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