Сергей Черечень подал документы на регистрацию инициативной группы

Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень 15 мая подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Беларуси.

В 2016 году Черечень выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей от Коммунистической партии Беларуси, вышел из нее по собственному желанию в конце 2017 года.

В 2018 году был избран председателем БСДГ. На этом посту он сменил Станислава Шушкевича.

«Мы провели колоссальную работу, собрали коллектив из экспертов и специалистов, мы чувствуем силу в нашем коллективе и будем участвовать в этой кампании для того, чтобы победить», — заявил Черечень в недавнем комментарии БелаПАН.

В поданных в ЦИК документах Сергей Черечень значится как директор ООО «С58 Технолоджис».

Всего на данный момент документы на регистрацию инициативной группы подали 47 человек — это абсолютный рекорд за всю историю президентских кампаний в Беларуси. Десяти претендентам ЦИК уже отказал в регистрации инициативных групп.

Прием заявлений завершится сегодня в 19:00.