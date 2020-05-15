В ДТП под Пуховичами погибли члены съемочной группы, работавшей над фильмом о кампании ByCovid-19

Как сообщил в «Фейсбуке» один из координаторов ByCovid-19 Андрей Стрижак, погибли режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко, режиссер Любовь Земцова — в реанимации.

Фото: СК

«Вчера вечером группа документалистов, с которой мы весь день отработали при передачах в больницы, попала в аварию. Погибли двое ребят — Володя и Максим. Люба в реанимации. У нее вчера был день рождения, — написал Стрижак. — Володя говорил о том, что подумывает присоединиться к нашей команде после того, как закончит проект. Максим, в основном, молча делал свою работу и явно был под впечатлением от того, что мы все видели в больнице. Люба много рассказывала о проекте и как ей важно запечатлеть нашу работу».

ДТП с участием автомобилей «Ровер» и «Ситроен» произошло 14 мая на 43-м км автодороги М5. В результате аварии погибли 33-летний водитель и 26-летний пассажир Citroen, а также 20-летний житель Гомеля, управлявший автомобилем Rover. Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель Rover выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Citroen. По факту гибели людей в ДТП возбуждено уголовное дело.