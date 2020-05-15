Претендентом на пост президента стала жена задержанного блогера Тихановского

После отказа Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты видеоблогера Сергея Тихановского (ютьюб-канал «Страна для жизни», 182 тыс. подписчиков) претендентом на пост главы государства стала его супруга.

Вечером 15 мая Светлана Тихановская подала в ЦИК заявление о регистрации своей инициативной группы, руководителем которой сделала мужа. В регистрации группы блогера было отказано на том основании, что под документами отсутствует его подпись. ЦИК не прислушался к доводам супруги, которая, по ее мнению, как доверенное лицо имеет право подписи.

41-летний видеоблогер Тихановский из Гомеля был задержан 6 мая под Могилевом и помещен в гомельский ИВС для отбытия 15-суточного ареста за участие в акции против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года, поэтому лично не смог прибыть в ЦИК для подачи заявления. Он был одним из 27 «кандидатов протеста», которые выдвинулись по инициативе оппозиционного политика Николая Статкевича, чтобы дать возможность гражданам собираться на предвыборных пикетах без угрозы быть привлеченными к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.