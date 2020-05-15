Непристегнутый водитель «Ситроена» погиб под Логойском

ДТП со смертельным исходом произошло 15 мая около деревни Юрковичи.

По данным областной ГАИ, 43-летний водитель Citroen ехал со стороны деревни Морозовка, не справился с управлением и зацепил обочину, в результате чего автомобиль ушел в занос и несколько раз перевернулся.

Предварительно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из салона авто. От полученных травм он умер на месте происшествия. Его пристегнутый пассажир серьезных травм не получил.