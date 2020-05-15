В Украине уволили половину руководителей таможен

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Глава Минфина сделал выводы о неэффективности работы ряда таможен — на заседании коллегии Государственной таможенной службы уволили 50% руководителей региональных таможен.

«Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и и.о. главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен», — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Также указано, что руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.

По словам Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни и сейчас комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается.

«У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза», — обратился к руководителям таможен Марченко.
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Тэги: Украина таможня коррупция Персона: Сергей Марченко Игорь Муратов

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