МИД помог вернуться домой восьми тысячам белорусов

Начиная с середины марта, после введения рядом стран чрезвычайных ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, разноплановое содействие в возвращении в Беларусь оказано около 8000 граждан страны.

За последнюю неделю на родину смогли вернуться около 300 соотечественников, сообщило 15 мая Министерство иностранных дел.

«Снята острая ситуация с вывозом белорусов из стран с особо напряженной эвакуационной обстановкой — это Индия, ОАЭ и Египет, куда за минувшие три недели в координации с национальной авиакомпанией "Белавиа" организованы три специальных рейса. В общей сложности данными авиарейсами в Беларусь доставлены 462 человека, более половины из которых составили граждане нашей страны. В течение прошлой недели несколько наших граждан дополнительно вылетели из Индии эвакуационными рейсами украинской стороны. При содействии посольства в Киеве они были впоследствии доставлены в Беларусь», — отмечает МИД.

Возможностью вылететь белорусскими спецрейсами воспользовались жители еще шестнадцати государств, в том числе России (самая многочисленная группа — 120 человек), Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, Австрии, Латвии, Швеции и других.

При непосредственной помощи загранучреждений десятки белорусских граждан покинули отдельные страны Африки и Иорданию.

В тесном взаимодействии с российской стороной на специальных вывозных рейсах граждане Беларуси смогли вернуться из Китая, Венесуэлы и Сейшельских островов.

«По-прежнему сохраняется напряженное положение с выездом из Вьетнама и Таиланда. В связи с малочисленностью желающих воспользоваться возможностью вылета специальными рейсами белорусские диппредставительства в регионе продолжат прорабатывать альтернативные маршруты для возвращения граждан домой», — констатирует МИД.