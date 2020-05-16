Неустойчивая воздушная масса и область повышенного атмосферного давления накрыли Беларусь
В субботу север страны в основном окажется под влияние неустойчивой воздушной массы, а юг — области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе.
Прохладная погода, установившаяся в начале этой недели, сохранится. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.
Ветер западный порывистый, местами по северу сильный порывистый.
Температура воздуха в середине дня в регионах республики прогнозируется следующая:
- Брест +14..+16°C;
- Витебск +13..+15°C (вероятность кратковременного дождя 60-70%);
- Гомель +16..+18°C;
- Гродно +13..+15°C (вероятность кратковременного дождя 60-70%);
- Могилев +14..+16°C;
- Минск +13..+15°C (вероятность кратковременного дождя 60-70%).