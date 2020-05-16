Неустойчивая воздушная масса и область повышенного атмосферного давления накрыли Беларусь

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В субботу север страны в основном окажется под влияние неустойчивой воздушной массы, а юг — области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе.

Фото pixabay.com

Прохладная погода, установившаяся в начале этой недели, сохранится. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.

Ветер западный порывистый, местами по северу сильный порывистый.

Температура воздуха в середине дня в регионах республики прогнозируется следующая:

  • Брест +14..+16°C;
  • Витебск +13..+15°C (вероятность кратковременного дождя 60-70%);
  • Гомель +16..+18°C;
  • Гродно +13..+15°C (вероятность кратковременного дождя 60-70%);
  • Могилев +14..+16°C;
  • Минск +13..+15°C (вероятность кратковременного дождя 60-70%).
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