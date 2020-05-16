Неустойчивая воздушная масса и область повышенного атмосферного давления накрыли Беларусь

В субботу север страны в основном окажется под влияние неустойчивой воздушной массы, а юг — области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе.

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Прохладная погода, установившаяся в начале этой недели, сохранится. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.

Ветер западный порывистый, местами по северу сильный порывистый.

Температура воздуха в середине дня в регионах республики прогнозируется следующая: