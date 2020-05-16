Эстония снимает режим ЧП

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем обращении к нации заявил, о прекращении с понедельника режима чрезвычайного положения, введенного более девяти месяцев назад из-за пандемии коронавируса.

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«Поскольку в результате наших общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним чрезвычайное положение нам больше не нужно», — подчеркнул глава Кабинета.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что «мы должны стараться оставаться здоровыми, придерживаясь для этого дистанции и соблюдая требования гигиены», а заболев, «нужно оставаться дома и избегать соприкосновения с другими людьми».

«Я верю, что мы, несмотря на трудности, сможем и дальше быть умными, осторожными и ответственными. Спасибо всем за ваши усилия!» — резюмировал Ратас.

Режим ЧП в этом балтийском государстве завершится в 00.00 в ночь с воскресенья на понедельник.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 16 мая в Эстонии заразились коронавирусом 1766 человек (умерли 63 пациента). Всего в мире зафксировано 4 542 910 случаев (недуг забрал 307 696 жизней).

Ранее сообщалось, что Грузия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за COVID-19.

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