Где Госавтоинспекция подготовила «сюрпризы»

/ Общество
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Сотрудники Госавтоинспекции сегодня продолжат активно работать про противодействию нарушений водителями разрешенных скоростных режимов.

Фото УГАИ Гродненской области

Кроме дежурств экипажей ДПС, которые будут нести службу как открыто, так и скрытно, на дорогах страны появятся мобильные радары.

Они будут находиться в следующих местах:

  • Брест (Варшавское шоссе, 37);
  • Брест (улица Пионерская, 50);
  • Брест (проспект Машерова, 67);
  • Барановичи (улица Тельмана, 82);
  • трасса М1 Брест — Минск» (56-й километр);
  • Витебск (проспект Московский);
  • Витебский район (агрогородок Вороны).

В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения дорожно-транспортных происшествий и снаряжены приборами фото и видеофиксации.

ГАИ Минска в мае установит мобильные датчики в девяти местах.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Также напомним, что на протяжении двух недель (7-20 мая) ГАИ Могилевской области проводит специальное мероприятие — сотрудники дорожной милиции усилят контроль за «соблюдением правил водителями, которые осуществляют коммерческие перевозки пассажиров».

В Гомельской области 15-17 мая сотрудниками ГАИ усилят работу на дорогах:

  • Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное;
  • Н4739 Мозырь — Петриков;
  • Р32 Октябрьский — Паричи — Речица.
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Тэги: ГАИ

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