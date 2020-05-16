Где Госавтоинспекция подготовила «сюрпризы»
Сотрудники Госавтоинспекции сегодня продолжат активно работать про противодействию нарушений водителями разрешенных скоростных режимов.
Кроме дежурств экипажей ДПС, которые будут нести службу как открыто, так и скрытно, на дорогах страны появятся мобильные радары.
Они будут находиться в следующих местах:
- Брест (Варшавское шоссе, 37);
- Брест (улица Пионерская, 50);
- Брест (проспект Машерова, 67);
- Барановичи (улица Тельмана, 82);
- трасса М1 Брест — Минск» (56-й километр);
- Витебск (проспект Московский);
- Витебский район (агрогородок Вороны).
В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения дорожно-транспортных происшествий и снаряжены приборами фото и видеофиксации.
ГАИ Минска в мае установит мобильные датчики в
Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».
Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
Также напомним, что на протяжении двух недель (7-20 мая) ГАИ Могилевской области проводит специальное мероприятие — сотрудники дорожной милиции усилят контроль за «соблюдением правил водителями, которые осуществляют коммерческие перевозки пассажиров».
В Гомельской области 15-17 мая сотрудниками ГАИ усилят работу на дорогах:
- Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное;
- Н4739 Мозырь — Петриков;
- Р32 Октябрьский — Паричи — Речица.