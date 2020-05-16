Брестчанин извинился за то, что ударил ногой макет ГАИшника

25-летний брестчанин принес извинения за то, что ударил ногой макет инспектора Госавтоинспекции.

Видео с приемом самообороны было выложено в сеть. Именно по опубликованным кадрам сотрудники милиции и установили нарушителя.

УВД Брестской области опубликовано видео на котором, как сообщается, «25-летний брестчанин искренне раскаялся в содеянном и принес свои извинения».

По его словам, молодой человек сожалеет о совершенном деянии: «Сегодня я понимаю, что поступил неправильно. Это не была какая-то антипропаганда или демонстрация развязного поведения ради хайпа».