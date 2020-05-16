Бабарико: я понимаю, почему Беларусь оказалась в такой ситуации

Экономист Виктор Бабарико, который подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах, провел в соцсети прямую линию.

Некоторые вопросы потенциальный кандидат пока оставил за скобками, но на многие ответил.

В частности он рассказал, что ранее у него не было необходимости знать белорусский язык, однако заверил, что обязательно овладеет им и будет свободно общаться на двух государственных языках.

Вероятно, одним из главных был вопрос о причине, по которой он решил идти в президенты. «Всех волнует мотивация — кто ты, откуда, зачем, — сказал бывший банкир. — Всегда существует желание попридумывать что-то, мифотворчество очень свойственно всем нам. В особенности мифотворчество относительно человека, который 20 лет работал в банке с иностранными участниками».

По словам Бабарико, ему «достаточно много лет» и он считает себя «состоявшимся человеком», что дает ему право «принимать самостоятельные решения». Он заверил, что его ничто не вынудило принять решение баллотироваться в президенты, оно основывается на его «размышлениях, оценке своих возможностей и понимании того, что можно сделать на новом уровне своей жизни».

«Я всегда своим в банке говорил, что 20 лет быть руководителем одной организации — неправильно, — отметил Бабарико. — Должна быть обеспечена сменяемость, я пытался делать это у себя в банке. Единственное мне оправдание [за столь долгое время на руководящем посту], что на самом деле нам удалось за 20 лет из банка, который начинал как организация с прибылью 200 тысяч, стать банком с прибылью 50 миллионов. Это не значит, что эти 50 миллионов у кого-то украдены, эти 50 миллионов честно заработаны. На самом деле банк — это не ростовщическая структура, это структура, которая помогает развиваться».

Бабарико подчеркнул, что не рассматривает предстоящую электоральную кампанию, как войну: «Я пытаюсь объяснить, что я – менеджер. Я человек – который, как мне кажется, понимает, почему мы оказались в такой ситуации».

Бывший глава «Белгазпромбанка» не сомневается в компетенции членов Центральной комиссии, а поэтому считает, что оснований для нерегистрации его инициативной группы у ЦИК не должно возникнуть.

В настоящее время, отметил он, в его команде уже есть 51 региональный координатор. Всего в инициативную группу записалось более восьми тысяч человек.

«Люди сами делают выбор. Захотите идти туда, куда я вас позову и как это сделать, это будет одна история. Нет — другая. Невзятие на работу [президентом] — это не поражение. Это просто означает, что те, кто меня нанимает, решили, что я по своим данным не подхожу на роль руководителя», — подчеркнул экс-глава «Белгазпромбанка».