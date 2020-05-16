Вторую ночь подряд в Беларуси фиксируются температурные антирекорды. Локальные минимумы обновлены на шести метеостанциях в Гомельской и Могилевской областях.

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Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , самый старый перекрытый рекорд был зарегистрирован 55 лет назад.

Холоднее всего в ночь на 16 мая было в Кличеве — 0,8 градуса ниже нуля (-0,5 в 1987 году). В районе метеостанции Октябрь воздух охладился до минус 0,6 градуса (-0,3 в 1987 году), Костюковичи — до плюс 0,2 (+1,6 в 2004-м), Славгород — до плюс 0,6 (+1,5 в 1965-м), Василевичи — также до плюс 0,6 (+0,7 в 1987-м), Мстиславль — до плюс 3,7 (+4,8 в 2009-м).

Антирекорд ночи для всей территории страны — минус 2 градуса (в Минске в 1900 году и в Нарочи в 2006-м).

Накануне температурные минимумы обновились на десяти метеостанциях в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Холоднее всего было на метеостанции Октябрь — 2,7 градуса мороза.

С начала календарной весны-2020, по подсчетам БелаПАН, обновлено 166 температурных максимумов (1-5, 7, 8, 16, 18, 19, 27-29 марта, 7 и 13 апреля, 11 мая) и 44 минимума (31 марта, 1, 12, 26-28, 30 апреля, 1, 13, 15, 16 мая).

По информации Белгидромета, в ночь на 17 мая вновь ожидаются заморозки, затем ночные температуры повысятся.