Британские ученые назвали неожиданное средство, способное защитить от COVID-19
Неожиданное открытие сделали исследователи Кардиффского университета (Уэльс).
Как сообщается в докладе, коронавирусы относятся к классу «вирусов с оболочкой», значит, они покрыты жировым (липидным) слоем, который уязвим к определенным химическим веществам.
В этой связи жидкость для полоскания рта может защитить от инфекции COVID-19, убивая коронавирус до того, как тот заразит клетки человека, пишет
Британские ученые считают, что жидкость для полоскания рта может разрушить оболочку вируса, предотвращая его размножение во рту и горле. Некоторые жидкости для полоскания рта содержат достаточно соединений для воздействия на жиры в аналогичных вирусах с оболочкой.
Ингредиенты жидкостей для полоскания рта, среди которых хлоргексидин, цетилпиридинийхлорид, перекись водорода и повидон-йод, потенциально способны предотвращать инфекции, пишет
В Беларуси по официальным данным Минздрава, на 16 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 28681, 160 человек умерло.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 16 мая, в мире зафксировано 4 542 910 случаев (недуг забрал 307 696 жизней) COVID-19.
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