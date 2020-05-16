Бывший чиновник Госдепа США назвал слабость Путина в его политике по отношению к Украине

По словам бывшего заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид, украинцы могут противостоять российской пропаганде.

Как заявил он в эфире канала «Украина 24» , украинское общество еще со времен Оранжевой революции «наглядно показывало лживость российской пропаганды о том, что Украина может существовать только в фашистских формах».

В качестве примера новой украинской идентичности он привел победу певицы Джамалы на конкурсе «Евровидение»: «Ее, крымскую татарку, приветствовали в Украине как народную героиню».

Он считает, что это говорит о том, что «новосозданная украинская идентичность очень широка, она охватывает всех украинцев. Это очень мощная платформа, на которой можно строить современный демократический нарратив».

Американский дипломат подчеркнул, что «слабость Путина в том, что он утверждает, что украинской нации не существует, кроме как в мифологии отдельных западноукраинских националистов. Украинцы имеют возможность опровергнуть это».