На понедельник объявлен оранжевый уровень опасности
Новая рабочая неделя начнется в Беларуси с неблагоприятного погодного явления.
Практически во всех районах страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-21 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).