На понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

Новая рабочая неделя начнется в Беларуси с неблагоприятного погодного явления.

Практически во всех районах страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-21 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: