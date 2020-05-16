«Давно не били и не сажали по-настоящему». Цепкало и Бабарико забыли судьбу Козулина и Маринича

По мнению политического обозревателя Валерии Костюговой, прошлые парламентские выборы показали, что в политику пришли новые люди, которые ранее ею не интересовались. Так она прокомментировала небывалый наплыв желающих поучаствовать в президентской гонке.

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Кроме этого аналитик считает, что власти давно не включали репрессивный механизм на полеую катушку. «Люди забыли, насколько политика — это опасная сфера. Высокопоставленные кандидаты — Цепкало и Бабарико — забыли судьбу Козулина и Маринича. Похоже, подумали, что нравы смягчились. Возможно, что так и есть», — отметила она в интервью «Белсату».

Напомним, свои заявления на регистрацию инициативных групп в Центризбирком подали 55 граждан.

Палата представителей назначила проведение шестых выборов президента на 9 августа. 15 маябыл последний день подачи документов для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты