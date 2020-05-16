Коронакризис. Что будет с экономикой Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В».

Прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

«Рейтинг Беларуси отражает улучшение макроэкономической стабильности, макроэкономическую стабильность, высокий доход на душу населения, относительно разумную налогово-бюджетную политику и чистый показатель погашения долга на фоне низких валютных резервов, слабых перспектив роста, высокой подверженности государственного долга валютным рискам, слабого банковского сектора, высокой внешней задолженности и слабых показателей управления», — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты Fitch Ratings, несмотря на прогресс в направлении диверсификации, Беларусь сохраняет высокую экономическую зависимость от России и поэтому уязвима к изменениям в российской политике.

Fitch прогнозирует, что белорусская экономика сократится на 5% в 2020 году на фоне резкого ухудшения внешнего спроса, а также влияния сдерживающих мер.

«Согласно нашему базовому сценарию, экономика восстановится до 3,2% в 2021 году, что соответствует улучшенным перспективам глобального роста», — отмечают аналитики агентства.

«Экономические последствия могут быть значительно хуже в 2020 и 2021 годах в случае длительной и острой первой волны инфекции, второй волны инфекции или ужесточения мер по сдерживанию», — предупреждают эксперты.

Официальный прогноз властей на 2020 год предусматривает рост ВВП на 2,8%. По итогам первого квартала ВВП сократился на 0,3%, однако Александр Лукашенко в апреле заявил правительству, что отрицательная динамика экономики не может быть одобрена руководством страны.

По предварительным данным Минэкономики, в январе-апреле белорусский ВВП снизился на 1,3% к аналогичному прошлогоднему периоду, стоит задача по итогам 2020 года не допустить сокращения ВВП по сравнению с 2019-м.

«У нас уже есть предварительные данные о работе экономики в апреле — это 98,7% (снижение на 1,3%). По нашей оценке, отрицательная динамика сохранится в текущем месяце, что обусловлено эффектом пандемии, однако уже с июля Минэкономики ожидает начала восстановительного роста. Этому поспособствуют оживающие рынки наших торговых партнеров. В целом по году наша задача не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом», — заявил министр Александр Червяков 14 мая на совещании в Минске.

Не разделяют оптимизма белорусских властей крупнейшие международные финансовые институты. Всемирный банк ожидает, что ВВП страны в этом году сократится на 4%, МВФ прогнозирует падение на 6%, ЕБРР — на 5%.