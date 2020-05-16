Две белорусские компании присоединятся к сервису токенизации Visa

Международная платежная система Visa объявила о присоединении к своему сервису токенизации (Visa Token Service) 28 новых партнеров во всем мире. В их числе две белорусские компании, работающие в сфере электронной коммерции: Assist и bePaid, сообщили в пресс-службе Visa.

Новые партнеры помогут повысить безопасность цифровых транзакций своих клиентов, осуществляемых с использованием карт Visa, посредством токенизации.

Токенизация — это система защиты реквизитов карт, которые торгово-сервисное предприятие обычно сохраняет в карточке клиента, путем замены этих реквизитов токеном, предоставляемым Visa. Как пояснили специалисты, такая замена позволяет исключить риски неправомерного использования платежных реквизитов и повысить удобство как для держателей карт, так и для торгово-сервисных предприятий, занимающихся электронной коммерцией.

После завершения тестирования и сертификации, все 28 партнеров получат возможность токенизировать сохраненные номера карт Visa своих клиентов, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для торговых предприятий и потребителей.

Токенизация также помогает сделать процесс оплаты проще и удобнее, так как покупателям не нужно вручную обновлять данные сохраненной у партнеров карты Visa, в случае если она была потеряна, украдена или истек срок ее действия. Это позволит торгово-сервисным предприятиям снизить число незавершенных платежей, а потребителям услуг — избежать, например, штрафов, комиссий за просрочку платежа, прерывания оказания услуг.

Увеличение числа партнеров Visa Token Service происходит на фоне стремительного роста объемов токенизированных транзакций. С момента запуска Visa Token Service в 2014 году в мире к сервису присоединилось более 150 партнеров (token requestors) из 137 стран, включая онлайн-магазины, производителей мобильных устройств, провайдеров услуг электронных кошельков и платежей, эквайеров.