Две белорусские компании присоединятся к сервису токенизации Visa

/ Техно
Просмотров: 69

Международная платежная система Visa объявила о присоединении к своему сервису токенизации (Visa Token Service) 28 новых партнеров во всем мире. В их числе две белорусские компании, работающие в сфере электронной коммерции: Assist и bePaid, сообщили в пресс-службе Visa.

Новые партнеры помогут повысить безопасность цифровых транзакций своих клиентов, осуществляемых с использованием карт Visa, посредством токенизации.

Токенизация — это система защиты реквизитов карт, которые торгово-сервисное предприятие обычно сохраняет в карточке клиента, путем замены этих реквизитов токеном, предоставляемым Visa. Как пояснили специалисты, такая замена позволяет исключить риски неправомерного использования платежных реквизитов и повысить удобство как для держателей карт, так и для торгово-сервисных предприятий, занимающихся электронной коммерцией.

После завершения тестирования и сертификации, все 28 партнеров получат возможность токенизировать сохраненные номера карт Visa своих клиентов, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для торговых предприятий и потребителей.

Токенизация также помогает сделать процесс оплаты проще и удобнее, так как покупателям не нужно вручную обновлять данные сохраненной у партнеров карты Visa, в случае если она была потеряна, украдена или истек срок ее действия. Это позволит торгово-сервисным предприятиям снизить число незавершенных платежей, а потребителям услуг — избежать, например, штрафов, комиссий за просрочку платежа, прерывания оказания услуг.

Увеличение числа партнеров Visa Token Service происходит на фоне стремительного роста объемов токенизированных транзакций. С момента запуска Visa Token Service в 2014 году в мире к сервису присоединилось более 150 партнеров (token requestors) из 137 стран, включая онлайн-магазины, производителей мобильных устройств, провайдеров услуг электронных кошельков и платежей, эквайеров.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Visa Token

Другие материалы на эту тему:

Belarus waives visas for short-term visitors from 80 countries

Belarus waives visas for short-term visitors from 80 countries

Four delegates to Minsk meeting of Party of European Left denied Belarusian visas

Four delegates to Minsk meeting of Party of European Left denied Belarusian visas

Time for visa facilitation talks with EU is not due, says Belarusian ambassador to Germany

Time for visa facilitation talks with EU is not due, says Belarusian ambassador to Germany

EU set for visa facilitation talks

EU set for visa facilitation talks