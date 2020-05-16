На Сахалине заболевание COVID-19 выявлено у белоруса, приехавшего на заработки

/ Общество
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил об очередном положительном тесте на COVID-19.

По словам руководителя региона, «из лаборатории пришло подтверждение еще одного положительного анализа на коронавирус».

«Заболевание выявлено у жителя Беларуси, приехавшего на остров для работы. Как лицо близкого контакта с другим заболевшим он был сразу направлен в медучреждение. Теперь инфекция выявлена и у него самого», — рассказал.

В Беларуси по официальным данным Минздрава, на 16 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 28681, 160 человек умерло.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 16 мая, в мире зафксировано 4 542 910 случаев (недуг забрал 307 696 жизней) COVID-19. Россия  по числу заболевших находится на втором месте в мире (272 043 заражений); по количеству летальных исходов — на 18-м (2537).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Сахалин коронавирус COVID-19 Россия Персона: Валерий Лимаренко

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