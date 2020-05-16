В Бресте в центральной горбольнице находится около 600 пациентов с пневмонией
Главный врач Брестской центральной городской больницы Олег Величко считает, что в его медучреждении есть всё необходимое для ответа на вызовы, стоящие сегодня перед медиками.
«Мы работаем в штатном режиме. Ситуация по пневмониям достаточно стабильная. В среднем поступает от 30 до 50 пациентов в день. Сейчас на излечении в нашей больнице находится около 600 таких пациентов, порядка 15% из них с пневмонией, вызванной вирусом
За все время, отметил главврач, выписано уже более 400 пациентов. В то же время, считает Величко, «упрощать ситуацию ни в коем случае не нужно».
Он рассказал, что из-за несоблюдения рекомендованных мер и правил недавно в больницу поступили сразу четыре семьи из деревни Страдечь.
В Беларуси по официальным данным Минздрава, на 16 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 28681, 160 человек умерло.
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