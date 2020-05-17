В Беларусь с Балтики пришли дожди

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В воскресенье Беларусь будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый, по северной половине местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +15..+17°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Минск +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%).
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Тэги: погода

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