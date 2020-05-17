В Беларусь с Балтики пришли дожди
В воскресенье Беларусь будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, в отдельных районах возможны грозы.
Ветер юго-западный, западный порывистый, по северной половине местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +15..+17°C (вероятность осадков 30-40%);
- Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%);
- Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 60-70%);
- Минск +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%).