В Беларусь с Балтики пришли дожди

В воскресенье Беларусь будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый, по северной половине местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах: