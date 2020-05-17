Румас смотрит в будущее с оптимизмом

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Премьер-министр Сергей Румас с осторожным оптимизмом смотрит в ближайшее будущее отечественной экономики.

«Если вы посмотрите, страны-соседи — они просели за первый квартал гораздо больше. Темпы падения: 6,8 процента — Китай; Америка, Европа — 3-5 процентов. На их фоне наше падение выглядит очень незначительным», — заявил Румас 16 мая в эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ.

Однако, отметил он, «цифры, которые показывают результаты работы экономики в апреле, говорят, что, к сожалению, падение будет большим».

По словам премьера, уровень падения можно будет оценивать по результатам четырех месяцев. «Мы ожидаем, что, примерно, каким оно будет по четырем месяцам — таким оно останется и по полугодию», — отметил Румас.

В то же время, добавил он, правительство рассчитывает, что во втором полугодии «экономическая активность будет восстанавливаться, а экономика будет показывать осторожный, но рост».

14 мая министр экономики Александр Червяков сообщил, что, по предварительным данным, ВВП Беларуси в январе-апреле снизился на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года.

«У нас уже есть предварительные данные о работе экономики в апреле — это 98,7% (снижение на 1,3%). По нашей оценке, отрицательная динамика сохранится в текущем месяце, что обусловлено эффектом пандемии, однако уже с июля Минэкономики ожидает начала восстановительного роста. Этому поспособствуют оживающие рынки наших торговых партнеров. В целом по году наша задача не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом», — сказал Червяков на совещании специальной рабочей группы по решению проблем эффективного использования потенциала научно-инновационной сферы для экономики.

Официальный прогноз властей на 2020 год предусматривает рост ВВП на 2,8%. По итогам первого квартала ВВП сократился на 0,3%.

Не разделяют оптимизма белорусских властей крупнейшие международные финансовые институты. Всемирный банк ожидает, что ВВП страны в этом году  сократится на 4%, МВФ прогнозирует падение на 6%ЕБРР — на 5%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что белорусская экономика сократится на 5% по итогам года.
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Тэги: белорусская экономика коронакризис Персона: Сергей Румас

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