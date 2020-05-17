На границе опять большая очередь на выезд в Литву

По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд в Литву ожидает более 120 большегрузных автомобилей.

Как обычно, самая длинная «колейка» образовалась в пункте пропуска «Каменный Лог». Здесь стоит более 100 фур.

В пять раз меньше большегрузов находится в пункте пропуска «Бенякони» — более 20.

Напомним, в настоящее время в связи с COVID-19 в Беларуси приняты новые правила движения транзитных фур. Прокуратура Гродненской области проверила на днях, как дальнобойщики выполняют требования и выявила нарушения.