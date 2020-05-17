Микробиологи из США выявили полностью блокирующее коронавирус антитело

Американским ученым удалось обнаружить антитело, полностью блокирующее коронавирус. Об этом они сами рассказали СМИ, объявив о мощном прорыве в борьбе с COVID-19, сообщает Росбалт со ссылкой на Daily Mail.

Фото: vestirossii.com

Открытие сделали ученые из базирующейся в Калифорнии биотехнологической компании Sorrento Therapeutics. Они выявили около десятка антител, которые оказали некоторое влияние на вирус. Одно из них получило название STI-1499. По словам ученых, в ходе экспериментов на чашке Петри найденное антитело остановило проникновение коронавируса в 100% здоровых клеток человека. Это антитело относится к классу «нейтрализующих» или связывающих антител, которые блокируют вирус и бьют тревогу остальной иммунной системе, вызывая соответствующую реакцию.

В то же время антитело еще не было проверено на людях, поэтому, как оно может повести себя в организме человека и каковы побочные эффекты, пока не известно.